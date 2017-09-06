Пнувшую ребенка в Петербурге женщину заподозрили в хулиганстве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая пнула в живот трехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 6 сентября, сообщается на сайте Главного следственного управления следственного комитета СКР по региону.

Расследование ведется по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным управления, 4 сентября на детской площадке, расположенной около одного из домов по Дивенской улице, произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого подозреваемая распылила газ из баллончика в лицо местной жительнице и ударила ногой в живот ее сына.

Пострадавшие обратились в больницу, женщине потребовалась помощь окулиста.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

По информации «Фонтанки», ссора между женщинами произошла из-за того, что пострадавшая сделала замечание выгуливавшей свою собаку подозреваемой.