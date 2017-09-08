Количество жертв землетрясения в Мексике выросло до 58

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 58 человек, передает Reuters. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Наибольший ущерб был нанесен южной части страны. В городе Хучитан в штате Оахака разрушены ратуша, гостиница и множество других зданий. Также из-за подземных толчков раскололось надвое здание отеля в городе Матиас-Ромеро.

Землетрясение магнитудой 8,0 было зафиксировано утром в пятницу, 8 сентября, у тихоокеанского побережья Мексики. Его эпицентр находился в 96 километрах от города Пихихьяпан на юго-востоке страны.

Точная оценка ущерба займет время, однако известно, что это землетрясение стало самым сильным за прошедшие сто лет.

Эксперты предупреждали об угрозе цунами как на побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Максимальная высота волн после землетрясения достигла одного метра.