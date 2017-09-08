Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 32

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 8 сентября. Ранее стало известно о 23 погибших.

Наибольший ущерб, вызванный подземными толчками, был нанесен южной части страны. Так, в городе Хучитан в штате Оахака оказались разрушены ратуша, гостиница и множество других зданий. Точная оценка причинного ущерба займет время, однако известно, что землетрясение стало самым сильным за прошедшие сто лет.

Ранее сообщалось, что из-за подземных толчков раскололось надвое здание отеля в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака.

Землетрясение магнитудой 8,0 было зафиксировано утром в пятницу у тихоокеанского побережья Мексики. Его эпицентр находился в 96 километрах от города Пихихьяпан на юго-востоке страны.

Эксперты предупреждали об угрозе цунами как на побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. В итоге максимальная высота волн после землетрясения достигла одного метра.