Гимнастка Мамун и пловец Сухоруков поженились

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухорукова. Об этом сообщил агент спортсменки Александр Пантелеймонов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Саша и Рита стали мужем и женой. Расписались они в ЗАГСе в Барвихе», — сказал Пантелеймонов.

Свадьба прошла в пятницу, 8 сентября, в Москве. Сколько человек присутствовали на церемонии бракосочетания, не сообщается.

Сухоруков сделал предложение Мамун на Балу олимпийцев в декабре 2016 года.

В 2008 году Сухоруков стал серебряным призером Олимпиады в Пекине в эстафете. Мамун выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в личном многоборье.