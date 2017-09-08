В Узбекистане приготовили самый большой плов в мире

В Ташкенте (Узбекистан) приготовили самый большой плов в мире. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает новостной портал Centre1. По его данным, вес блюда составил порядка восьми тонн.

Как передает Telegram-канал Uzbek-MDK, масса плова равняется 7360 килограммам. Представители Книги рекордов Гиннесса, присутствовавшие на мероприятии, официально зафиксировали данное достижение.

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Telegram-аккаунт Intash сообщает, что на готовку ушло 1,5 тонны баранины, 1,9 тонны килограммов риса, 2,7 тонны моркови, 220 килограммов лука.

При создании блюда также использовались нут, изюм, зира, куркума и черный перец. Плов варили в казане объемом восемь тысяч литров. К месту проведения мероприятия посуду доставили на большегрузном автомобиле. Стоимость рекордно большого блюда равняется 102,5 миллиона узбекских сум (примерно 723 тысячи рублей).

Как передает агентство Сa-news, в приготовлении плова участвовали 50 поваров со всего Узбекистана. Им будут угощать всех желающих. Большую часть кушанья раздадут в детдома и дома престарелых.

В августе в узбекском городе Алмалык приготовили плов массой более шести тонн. Это стало репетицией сентябрьского кулинарного мероприятия в Ташкенте.