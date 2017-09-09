Появилось видео эвакуации пассажиров поезда после столкновения с «КамАЗом»

В сети появилась видеозапись эвакуации людей из поезда в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в который въехал грузовик «КамАЗ». Ролик опубликован в субботу, 9 сентября, в Telegram-канале Mash.

На записи видно, как пассажиры поезда вытаскивают пострадавших из смятого вагона. При этом в кадре не оказалось ни одного сотрудника экстренных служб.

По уточненным данным, после аварии в больницу доставлены 14 человек, передает ТАСС. «Из 14 уже госпитализированных пострадавших двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, стабильно тяжелое состояние у одного ребенка. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное», — рассказали агентству в департаменте здравоохранения региона.

Грузовик въехал в пассажирский поезд Нижневартовск — Адлер ранее в этот же день. Водитель выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения.