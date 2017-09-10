Парламент Адыгеи избрал Кумпилова главой республики

Депутаты парламента Адыгеи в Единый день голосования избрали Мурата Кумпилова главой республики. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

За Кумпилова проголосовали все 48 парламентариев.

С января он занимал пост врио руководителя республики.

Конкуренцию новому главе Адыгеи составляли два человека — председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления регионального парламента Александр Лобода и гендиректор компании ЗАРЕМ Шамсудин Пшизов.

Ожидается, что инаугурация руководителя республики пройдет позднее в воскресенье.

23 марта 2016 года депутаты парламента Адыгеи отменили прямые всенародные выборы главы республики. Партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрение президента России, который определяет трех кандидатов. Из их числа депутаты местного парламента выбирают нового главу путем тайного голосования.