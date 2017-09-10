Избирательные участки проверят на доступность для инвалидов

Председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Госдумы Михаил Терентьев пообещал проверить избирательные участки на доступность для людей с ограниченными возможностями. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

На основе анализа, который будет проведен по итогам единого дня голосования, будут даны рекомендации для организаторов президентских выборов.

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«По результатам этих выборов мы, наверное, в октябре соберемся, обсудим информацию по мониторингу доступности избирательных участков и будем всем рекомендовать, чтобы уже в преддверии президентских выборов очень внимательно подойти к выбору места проведения и организации избирательных участков», — заявил Терентьев.

По его словам, участки нужно устраивать на первых этажах зданий, чтобы исключить такие препятствия, как отсутствие лифтов. «Мы все понимаем, что не везде все хорошо, есть проблемы с доступностью. Но когда знаешь, какие проблемы есть и сколько людей той или иной категории живет, то можно запланировать процесс голосования», — сказал Терентьев.

В единый день голосования, 10 сентября, почти во всех регионах России, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга, проходят выборы разного уровня. В частности, в 16 субъектах выбирают глав регионов, еще в шести — депутатов региональных парламентов.