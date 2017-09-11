Адвокат сообщил о готовности Саакашвили к задержанию

Лидер украинской политической партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили готов к возможному задержанию. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил его адвокат Маркиян Галабала, передают «Украинские новости».

По словам адвоката, его клиент намерен сотрудничать с правоохранительными органами и не будет скрываться.

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Днем ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что украинские пограничники получили приказ не применять оружие во время инцидента на посту «Шегини».

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав задержали, после чего политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. По данному факту украинская полиция начала расследование.