В Москве пройдет большой фестиваль вина

В Москве на территории бывшего Бадаевского пивзавода (Кутузовский проспект, 12, строение 3) в субботу, 16 сентября, пройдет фестиваль вина Big Wine Day. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

На мероприятии гостям предложат угоститься напитками от ведущих производителей мира. Всего в фестивале примут участие 12 баров, гостям предложат 100 наименований вина. За кухню будут отвечать рестораны «Хлеб и вино», корнеры CEVICHERIA.moscow, TARTARIA.moscow, «Дымов», «Жадина-говядина» и ZIZO Porketteria.

Кроме того, посетителей фестиваля ждут мастер-классы и лекции. Например, австрийский винодел Маркус Хубер поведает о моде на рислинг, Влада Лесниченко расскажет, как расположить к себе женщину одним бокалов вина, а Алексей Пинский поделится знаниями о том, что такое правильные бокалы.