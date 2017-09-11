Путешествия
 

Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе

Перейти в «Мою Ленту»

Создание инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных водах позволит привлечь в Россию «медицинских туристов». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

По словам чиновника, стоимость лечения в России для иностранных граждан может оказаться в в 2-2,5 раза дешевле, чем в Европе. «Реализовав этот проект, мы не только снизим поток выезжающих за границу на лечение россиян, но сможем создать и обратный поток», — отметил он.

Байсултанов заверил, что до 2023 года в районе Кисловодска будут созданы основные объекты кластера, от образования и науки до высокотехнологичной медицины и реабилитации в оптимальных природных условиях — главного конкурентного преимущества. По его словам, в настоящее время идут переговоры с инвесторами из Европы и арабских стран.

Замминистра посетовал на то, что каждый выезжающий на лечение россиянин оставляет в странах Центральной Европы и Израиля около 10 тысяч долларов, а всего зарубежная медицина зарабатывает на соотечественниках около пяти миллиардов долларов ежегодно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Монако заявили о резком росте турпотока из России
Эксперты назвали каннабис-туризм новым трендом в сфере путешествий
Германия стала самой популярной страной у российских медтуристов
Последние новости
Российскому газу предрекли вечное доминирование на европейском рынке
Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе
Россия в матче с хорватами набрала 101 очко и вышла в четвертьфинал Евробаскета
Польша определилась с размером репараций от Германии
Яшин объявил о победе на выборах в Москве
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
В ходе прорыва Саакашвили на Украину пострадали 17 силовиков
Путешествия
Путешествия00:03 8 сентября
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-vision

И рыбку съесть, и в ресторан присесть

Что уплетают за обе щеки северные немцы
18:22 8 сентября

Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее

15:25 8 сентября

В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов

17:06 6 сентября

Московские рестораны подготовят гастрономический подарок к 870-летию столицы

Путешествия00:02 6 сентября
Станислав наблюдает за затмением

Солнечный угар

Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
13:35 8 сентября

В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»

10:2131 августа

В Москве устроят немецкий Октоберфест

17:35 8 сентября

Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете

Путешествия00:02 2 сентября
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016

Голландия без плюх

Что надо успеть в Нидерландах за один день
15:0428 августа

Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров

15:00 8 сентября

Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения

10:12 8 сентября

Российский путешественник дошел пешком из Самары в Москву

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Явку в Карелии списали на непогоду
ЦИК допустил увеличение числа «мобильных избирателей» на выборах президента
В районе Москвы признали недействительными 83 бюллетеня из-за ошибки комиссии
В Севастополе с участка выгнали коммуниста-нарушителя
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки
Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня
Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург
На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях
В ходе прорыва Саакашвили на Украину пострадали 17 силовиков
В Киеве увидели след «кадыровских спецслужб» в убийстве чеченского добровольца
Саакашвили попал на Украину и стал врагом Украины
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Погранслужба Украины обратится в прокуратуру в связи с прорывом Саакашвили
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
Хуки Хуку
Украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Макгрегора засудят за швыряние энергетиков
Россия в матче с хорватами набрала 101 очко и вышла в четвертьфинал Евробаскета
«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в Грозном
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
Все материалы
Культура
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Расцвет порноимперии
Кто создал PornHub, Brazzers и приучил весь мир к большой груди
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Киану Ривз«Государство не сможет победить анонимность»
Основатель Tor о подпольных рынках наркотиков и заговорах правительства
«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»
Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов
Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе
В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы