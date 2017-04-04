В Монако заявили о резком росте турпотока из России

Число путешественников из России в Монако за январь-февраль текущего года выросло на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2016-го. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс».

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Как заявил президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз, власти княжества ожидают в 2017 году роста потока российских гостей на 10-15 процентов. Увеличение числа туристов в январе-феврале в этой стране связывают с улучшением экономической ситуации в России, заметил Роз.

Он добавил, что ежегодно примерно половина всех российских путешественников прибывают в Монако в летний период. Эксперт также рассказал, что княжество предлагает несколько видов туризма, в частности гастрономический, медицинский и яхтенный.

В общей сложности в 2016 году Монако посетили около 891 тысячи зарубежных гостей. Лидирует по числу туристов Франция — более 151 тысячи человек. Россия с показателем в 46,4 тысячи находится на пятом месте.

В марте стало известно, что столица европейского княжества вошла в топ-10 экологически чистых городов. В феврале Монако признали одним из самых сексуальных населенных пунктов мира.

