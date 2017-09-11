Украинцы стали чаще ездить в Россию

Украинцы в первом полугодии 2017 года стали чаще ездить в Россию. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

Власти Украины зарегистрировали почти 2,7 миллиона выехавших в Россию украинцев, что на 56 процентов больше аналогичного показателя первого полугодия 2016-го. При этом в Польшу выехало 4,3 миллиона граждан, что на 45 процентов меньше, чем в тот же период в прошлом году.

В Венгрию съездили 1,4 миллиона украинцев, что на 6,7 процента больше прошлогоднего показателя.

В августе глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в том, что те в провокационных целях заманивают бывших участников силовой операции Киева в Донбассе на работу в Россию. Грицак призвал ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО) воздержаться от поездок в соседнюю страну.