Киев обвинил ФСБ в заманивании ветеранов АТО на заработки в Россию

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в том, что те в провокационных целях заманивают бывших участников силовой операции Киева в Донбассе на работу в Россию. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Руководитель спецслужбы в качестве примера привел случай с тремя ветеранами АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе), которым выехать на заработки в Москву предложили якобы представлявшие интересы Федеральной службы безопасности (ФСБ) граждане. Как утверждают в СБУ, все перемещения украинских военных фиксировались на камеру.

«В дальнейшем это было бы использовано как доказательства подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью», — высказал мнение Грицак. В Службе безопасности Украины уверяют, что «поняв опасность, трое украинцев через московских знакомых сумели окольными путями вернуться на Родину».

Грицак призвал ветеранов АТО воздержаться от поездок в Россию. «Российские спецслужбы только и ждут возможности использовать вас против украинского государства», — сказал он.

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17 августа глава СБУ обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства украинских политиков.

В Службе безопасности Украины высказали ряд громких заявлений в адрес России после того, как в Крыму был задержан предполагаемый агент украинской спецслужбы Геннадий Лимешко .Он был заподозрен в подготовке диверсий на территории региона. Лимешко признался, что готовил акции по заданию СБУ и рассказал, что получил от своего куратора пять тысяч гривен.

В ФСБ информировали, что Лимешко был задержан на территории полуострова 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. У него было обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают.