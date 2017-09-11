СМИ узнали о тысячах сирийских паспортов на руках у боевиков ИГ

На руках у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут находиться 11 тысяч незаполненных бланков сирийских паспортов. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, ссылаясь на данные Федерального управления уголовной полиции Германии и Министерства внутренних дел ФРГ.

В правоохранительных органах полагают, что бланки могут использоваться боевиками для отправки в ФРГ террористов под видом беженцев из Сирии. Всего же из сирийских административных учреждений за годы гражданской войны было украдено 18 тысяч бланков паспортов. Семь тысяч из них находятся у других группировок.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии обладает перечнем с номерами поддельных документов.

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7 сентября глава разведки курдских отрядов ополчения Лахур Талабани заявил, что руководство ИГ готовит новые атаки в континентальной Европе и Великобритании. По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади жив и вместе с преданными ему боевиками скрывается в пустыне между сирийской и иракской границей. Именно этот «штаб» занят разработкой новых хитроумных планов по совершению терактов.

Тремя днями ранее Государственный департамент США выпустил специальное предупреждение, в котором говорится о постоянной угрозе террористических нападений по всей Европе. По мнению американских экспертов, наиболее уязвимыми для нападений остаются популярные среди туристов достопримечательности, транспортные узлы, рынки и торговые центры.