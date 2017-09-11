«Футурама» вернется в виде 42-минутной радиопостановки

Новый эпизод мультсериала «Футурама» выйдет в виде 42-минутного подкаста. Об этом сообщает портал AV Club.

В работе над радиопьесой приняли участие артисты, озвучивавшие персонажей в оригинальном проекте. Авторами сценария выступили создатели «Футурамы» Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг. Премьера серии запланирована на 14 сентября.

Превью постановки опубликовано на стриминговом сервисе Soundcloud.

В тизере актер Калькулон звонит Бендеру и предлагает ему поработать над подкастом по мотивам мыльной оперы «Все мои детальки».

5 июля Коэн объявил о скором возрождении «Футурамы», но попросил поклонников мультсериала «не ожидать чего-то грандиозного».

Фантастическая сатирическая франшиза «Футурама» Грейнинга и Коэна состоит из семи сезонов и четырех полнометражных анимационных лент: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали».