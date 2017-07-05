Создатель «Футурамы» объявил о возрождении проекта

Один из создателей мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн анонсировал возрождение проекта. Об этом сообщает NME.

Коэн подчеркнул, что речь не идет о новых эпизодах или полнометражных анимационных лентах. Он добавил, что ему запрещено раскрывать подробности. «Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу», — отметил сценарист.

Он также попросил поклонников мультсериала «не ожидать чего-то грандиозного».

Фантастическая сатирическая франшиза «Футурама» Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна включает в себя семь сезонов мультсериала, выходивших с 1999 по 2013 год, и четыре полнометражных анимационных ленты: «Большой куш Бендера», «Зверь с миллиардом спин», «Игра Бендера» и «В дикие зеленые дали». В 2014 году должен был стартовать восьмой сезон, однако телеканал Comedy Central отказался инвестировать в проект. Грейнинг и Коэн заявили, что будут искать новых партнеров для создания продолжения.

«Футурама» рассказывает о приключениях разносчика пиццы Филипа Джей Фрая, который случайно попал в криогенную камеру и вышел из нее только в XXX веке.