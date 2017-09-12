Греф назвал фейком данные о превращении дебетовых карт Сбербанка в овердрафтные

Информация об изменении статуса дебетовых карт Сбербанка на овердрафтные является фейком. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил президент финансовой организации Герман Греф, передает Rambler News Service.

«Это фейк от начала до конца. Первое — никто ничего не менял ни в наших электронных каналах, ни по сути. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый», — приводит агентство его слова.

Ранее, 11 сентября, в соцсетях распространиалсь информация о том, что у клиентов в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в графе «тип карты» значение «дебетовая» изменилось на «овердрафтная». В тот же день банк опроверг эту информацию.

«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ («Сбербанк Онлайн» — прим. «Ленты.ру») как овердрафтная. В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — отметили в Сбербанке. Ожидается, что до конца 2017 года будет восстановлено корректное отображение типа карт в «Сбербанк Онлайн».

Овердрафт — форма кредитования. Она предполагает автоматическую выдачу займа клиенту при недостатке средств на счете.