Сбербанк опроверг информацию о превращении дебетовых карт в овердрафтные

Сбербанк опроверг информацию об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиентов. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ («Сбербанк Онлайн», — прим. «Ленты.ру») как "овердрафтная". В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — приводит агентство слова представителя банка.

Там добавили, что, «вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили внимание на то, что в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные».

Ранее информация о переводе дебетовых карт на овердрафт появилась в соцсетях.