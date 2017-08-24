Сбербанк снизил ставку рефинансирования ипотеки

Сбербанк снизил ставки по кредитам на покупку жилья, полученным в других банках. Ставки по рефинансированию под залог недвижимости уменьшились на 1,4-1,65 процента, до 9,5-10 процентов годовых. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«Основное назначение продукта — снизить ставку по действующей ипотеке, полученной в другом банке. Кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заемщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели», — отмечается в сообщении. Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по кредитным картам других финорганизаций.

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10 августа Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке до 7,4-10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9-10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.

Услуга по рефинансированию под залог недвижимости появилась в кредитной организации в апреле. За это время предложением воспользовались 2,5 тысячи человек, объем выдачи кредитов составил 4,1 миллиарда рублей.