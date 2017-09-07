Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов

Глава Сбербанка России Герман Греф ожидает, что к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке снизится до уровня менее 10 процентов годовых. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает ТАСС. Он отметил, что для ряда клиентов Сбербанка ставки уже составляют 9,5 процента.

6 сентября Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до минимального уровня за всю историю наблюдений. В июле нынешнего года она составила 10,94 процента.

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5 сентября глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до семи процентов.

В начале августа Сбербанк объявил о снижении ставок до 7,4-10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9-10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.