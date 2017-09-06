Финансы
 

ЦБ сообщил о рекордно низких ставках по ипотеке

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Средняя ставка по ипотеке в рублях опустилась до минимального уровня за всю историю наблюдений — в июле нынешнего года она составила 10,94 процента. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает Банк России.

При этом средневзвешенная ставка на кредиты при покупке квартир в новостройках снизилась до 10,53 процента в июле с 10,71 процента месяцем ранее.

Всего в январе-июле 2017 года банки увеличили выдачу ипотечных кредитов на 20 процентов в годовом выражении — оформлено 507,9 тысячи договоров общей суммой 927,7 миллиарда рублей. В результате превышен уровень января-июля рекордного по объемам 2014 года, отмечается в материалах ЦБ.

На 1 августа ипотечный портфель россиян увеличился до 4,7 триллиона рублей. При этом доля кредитов в валюте сократилась до 1,1 процента в общей суммы задолженности (54 миллиарда рублей).

5 сентября глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что к 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до семи процентов.

В начале августа Сбербанк объявил о снижении ставок до 7,4-10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9-10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.

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