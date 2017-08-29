Сбербанк стал частью «России»

Сбербанк приняли в Ассоциацию региональных банков «Россия». Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе банковского объединения.

Кроме того, намерение стать ее участником официально подтвердил ВЭБ.

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Глава объединения Анатолий Аксаков заявил, что вступление крупнейшего банка страны и ведущего банка развития будет способствовать формированию в ассоциации мощного интеллектуального центра, который «сможет не только защищать интересы банковского сообщества, но и предлагать финансовым властям креативные идеи, проекты и варианты их реализации».

17 июля крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) из-за несогласия с политикой организации. Ранее АРБ выступил с жесткой критикой политики ЦБ.

Ассоциация «Россия» основана в 1990 году, она объединяет около 300 организаций, в том числе около 200 банков.