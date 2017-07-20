Задорнов поведал о причине выхода банков из АРБ

Ассоциация российских банков (АРБ), о выходе из которой ранее сообщили восемь крупных кредитных организаций, перестала играть роль координатора и эксперта, а финансовые учреждения были вынуждены работать с ЦБ индивидуально. Об этом в четверг, 20 июля, в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, передает РИА Новости.

«Ассоциация утратила роль координатора, эксперта, который анализируют то, что происходит, предлагает свои поправки в законодательство, ведет диалог с регулятором и активно помогает банкам в отстаивании их позиции. По сути, банки вынуждены индивидуально или как-то группами работать и с парламентом, и с регулятором, и осуществлять собственную экспертизу», — приводит агентство его слова.

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Задорнов отметил, что сейчас и средние, и крупные банки не довольны ролью АРБ в выработке совместной позиции по дальнейшему развитию сектора. «То, что уже восемь банков выработали совместное заявление, говорит о том, что ситуация наболела», — сказал он.

17 июля Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк объявили о выходе из АРБ.

В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами. В тот же день глава ассоциации Гарегин Тосунян заявил, что не планирует покидать свой пост.