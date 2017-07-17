Крупнейшие российские банки покинули АРБ

Крупнейшие российские кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АБР). Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Rambler News Service

В последние годы эффективность деятельности АРБ неуклонно снижается, считают в финансовых учреждениях. «Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов Ассоциации — кредитных организаций — и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами», — отмечается в их совместном заявлении.

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«Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий в том числе создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — подчеркивается в сообщении.

В марте 2017 года АРБ раскритиковала Центробанк за неравное отношение к кредитным организациям с разным объемом капитала. При этом Альфа-банк заявил тогда, что не согласен с тезисами доклада АРБ и приостанавливает членство в ассоциации.