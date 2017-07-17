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Глава АРБ отреагировал на уход крупных российских банков

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Гарегин Тосунян
Гарегин Тосунян

Выход крупнейших банков из состава Ассоциации российских банков (АРБ) не должен глобально сказаться на ее работе. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил глава АРБ Гарегин Тосунян, передает Rambler News Service.

«Ассоциация дорожит каждым членом. И, конечно же, уход любого члена — это для ассоциации всегда болезненно, независимо от того, крупный он или некрупный. Но глобально на деятельности ассоциации, я думаю, что не должно сказаться. Но это будет решать совет, как это скажется», — приводит агентство его слова.

Он пояснил, что банки имеют право покинуть АРБ и организация обсудит эту тему. «Мы рассмотрим этот вопрос на очередном совете АРБ: в штатном режиме, когда состоится. Банки имеют право заявлять о своем выходе, и соответственно, это их право, и оно будет удовлетворено», — сказал Тосунян.

Ранее 17 июля крупнейшие российские финансовые организации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из АРБ. В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами.

27 марта АРБ обвинила Банк России в том, что регулятор относится неодинаково к кредитным организациям с разным объемом капитала. В тот же день Альфа-банк заявил, что не согласен с тезисами АРБ и приостанавливает членство в ассоциации.

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