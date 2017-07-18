За бортом минус восемь

Ряды Ассоциации российских банков редеют. Ее крупнейшие участники выдвинули против президента АРБ Гарегина Тосуняна множество обвинений и объявили о своем выходе из объединения. «Лента.ру» разбиралась в причинах банковского раскола, а также в том, к чему он может привести.

Что случилось?

17 июля восемь крупнейших российских кредитных учреждений — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — решили покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ).

Руководители банков обвинили в расколе главу АРБ Гарегина Тосуняна. «Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — уверены они.

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Эффективность работы отраслевой ассоциации снижается, конструктивный диалог заменяется многочасовыми речами, полагают банкиры. «Мы считаем, что формируемые в ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», — говорится в совместном заявлении покидающих АРБ финансовых организаций.

Также Тосуняну припомнили критику ЦБ за слишком активную, по его мнению, расчистку банковского сектора. «Мы считаем, что уровень конкуренции на финансовом рынке определяется не количеством кредитных организаций, а их качеством: банки, которые лишились капитала, либо систематически нарушают требования действующего законодательства, должны удаляться с рынка», — считают в восьми кредитных учреждениях.

Уходить со своего поста Тосунян не планирует Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что такое АРБ?

Ассоциация российских банков — негосударственная некоммерческая организация. Была создана в 1991 году для лоббирования интересов банкиров. «Ассоциация видит свою миссию в совершенствовании законодательства, в том числе налогового. Одна из основных задач АРБ — продвижение законопроектов и поправок в Госдуме, правительстве, Банке России, других органах исполнительной и законодательной власти», — сказано на сайте АРБ.

В АРБ 456 участников, из них 282 — кредитные организации. При ассоциации был создан институт финансового омбудсмена, им стал Павел Медведев. Гарегин Тосунян возглавляет АРБ с 2002 года. 15 лет назад он занял пост президента АРБ также в результате раскола. Тогда крупные банки (в тот раз это были Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк) выказывали недовольство тем, как руководитель объединения Сергей Егоров лоббирует их интересы. Егоров ушел в отставку, его сменил Тосунян, занимавший пост вице-президента АРБ.

Сам Тосунян заявил, что выход любого банка из ассоциации — это всегда болезненно. Но он полагает, что нынешний демарш не скажется глобально на работе АРБ. Тосунян сообщил, что уход восьми финансовых учреждений оформят в штатном режиме, на очередном заседании совета объединения. Подавать в отставку он не собирается.

Почему банки покинули АРБ?

Признаки внутреннего конфликта в ассоциации проявились в марте 2017 года. К очередному съезду АРБ коллективом авторов под руководством Тосуняна был подготовлен доклад. Документ содержит критику Банка России.

Среди прочего, ЦБ обвиняют в фаворитизме, цинизме и репрессиях. В докладе также сказано, что регулятор способствовал централизации банковского сектора, его укрупнению, и небольшим финансовым организациям все труднее работать. Примечательно, что последний тезис обосновывается цитатой из Карла Маркса: «Централизация и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой».

Доклад был опубликован накануне съезда 28 марта. Было известно, что мероприятие посетит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Документ обнародовали от имени АРБ, и все выглядело так, будто каждый банкир решил жестко, не стесняясь в выражениях, ее покритиковать.

В тот же день Альфа-банк приостановил членство в АРБ, мотивируя это несогласием со стилистикой доклада, «содержащей обвинения Центрального банка в цинизме, фаворитизме, работе в режиме "военных операций", умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции».

Уже на съезде глава ВТБ Андрей Костин сказал, что «ни по форме, ни по содержанию не может в полной мере согласиться с тем, что там написано».

Доклад, приготовленный к съезду АРБ в 2017 году, вызвал резкое неприятие многих банков Фото: Алексей Даничев

«Мне очень странно, что АРБ постоянно призывает Банк России не отзывать лицензии. На наш взгляд, это в корне противоречит интересам добросовестных банков, которых, я уверена, большинство в ассоциации и в этом зале. Нас очень беспокоит, что АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, к мошенничеству, к любым нарушениям закона, не осуждает "схемные" операции и не предпринимает попытки выработать стандарты добросовестного поведения», — заявила на том же съезде Набиуллина. И спросила: какие задачи способна решать АРБ и каковы ее цели — задавать стандарты для банковского сектора или же выступать адвокатом плохих банков?

Позднее, 17 июля, Тосунян отмечал, что позиция АРБ, изложенная в докладе, была одобрена на совете 44-мя голосами «за» при одном голосе «против» и одном воздержавшемся. Как голосовали конкретные банки он, разумеется, не уточнил.

Что будет дальше?

Восемь крупнейших игроков, объявивших о выходе из АРБ, допускают формирование альтернативной ассоциации. «Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», — написали они.

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По мнению аналитика группы компаний «Финам» Богдана Зварича, существенного влияния раскол АРБ на банковский рынок России не окажет. «Вполне возможно, в дальнейшем будет найден какой-то компромисс, и ситуация сама сойдет на нет. Возможно также создание параллельной ассоциации, которой придется взаимодействовать с АРБ в плане продвижения новых идей на рынок», — считает он.

«Выход 8 крупнейших участников банковской системы из АРБ, по сути, отменяет необходимость данного института. АРБ не обладает никакой властью. В период своего расцвета она была достаточно могущественной с точки зрения способности влияния на ЦБ. Но все могущество АРБ в качестве лоббиста базировалось на том, кто в нее входил», — комментирует аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Если создадут новую ассоциацию из 8 гигантов рынка, она автоматически получит больший вес, чем тот, что сохранит за собой АРБ, заключает он.