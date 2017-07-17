В ЦБ рассказали о волнении по поводу конфликта вокруг АРБ

Банк России с волнением наблюдает за развитием конфликта вокруг Ассоциации российских банков (АРБ), но не должен в него вмешиваться. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, передает ТАСС.

«Регулятор как Центральный банк, не являющийся членом ни одной из ассоциаций по определению, не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Более того — давать какие либо комментарии было бы, на мой взгляд, некорректно», — добавил он.

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Ранее 17 июля крупнейшие российские финансовые организации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из АРБ. В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами. Глава АРБ Гарегин Тосунян в отставку уходить не планирует.

В конце марта ассоциация обвинила Банк России в том, что регулятор относится неодинаково к кредитным организациям с разным объемом капитала. В тот же день Альфа-банк заявил, что не согласен с тезисами АРБ и приостанавливает членство в объединении.