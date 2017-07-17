Президент АРБ Тосунян отказался уходить в отставку

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не планирует покидать свой пост из-за ухода крупных финансовых организаций из объединения. Об этом в понедельник, 17 июля, он рассказал ТАСС.

«Я не планирую уходить в отставку», — приводит агентство его слова.

При этом зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин заявил, что замена действующих руководителей АРБ новыми лицами не сможет решить все накопившиеся за время работы организации проблемы.

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«Необходимы структурные реформы, включающие изменение принципов управления ассоциацией. Вопрос о том, как будет построено взаимодействие между кредитными организациями после выхода из АРБ, находится в стадии обсуждения», — сказал он.

Ранее 17 июля крупнейшие российские финансовые организации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк — объявили о выходе из АРБ. В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами.

«Ассоциация дорожит каждым членом. И, конечно же, уход любого члена — это для ассоциации всегда болезненно, независимо от того, крупный он или некрупный. Но глобально на деятельности ассоциации, я думаю, что не должно сказаться. Но это будет решать совет, как это скажется», — отреагировал Тосунян.

27 марта АРБ обвинила Банк России в том, что регулятор относится неодинаково к кредитным организациям с разным объемом капитала. В тот же день Альфа-банк заявил, что не согласен с тезисами АРБ и приостанавливает членство в ассоциации.