Кудрин заявил о необходимости смены руководства АРБ

Ассоциации российских банков (АРБ) необходима смена руководства. Об этом во вторник, 18 июля, заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

По его мнению, это должно произойти в результате демократического переизбрания внутри ассоциации. «С одной стороны, мне этот конфликт понятен: я думаю, что уже пора было руководителя менять. Жаль, что это привело к выходу [крупных банков] из уважаемой ассоциации», — сказал Кудрин.

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17 июля Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк объявили о выходе из АРБ.

В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами. В тот же день глава ассоциации Гарегин Тосунян заявил, что не планирует покидать свой пост.