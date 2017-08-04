Тосунян рассказал об условиях своего ухода из АРБ

Решение об отставке президента Ассоциации российских банков (АРБ) принимает съезд организации. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил нынешний глава АРБ Гарегин Тосунян, передает Rambler News Service.
«Это исключительно компетенция съезда. Съезд может свое мнение по этому поводу высказать», — приводит агентство его слова.
Ранее 4 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, поэтому еще ряд банков собирается покинуть ассоциацию. По данным издания, из АРБ могут выйти «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. Они перейдут в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.
Как пишет газета, 18 августа должно состояться внеочередное собрание Ассоциации «Россия», на котором будет обсуждаться реформа организации. Принципиальный момент реформы — введение входного ценза для участников ассоциации с тем, чтобы она представляла интересы устойчивых банков.
17 июля крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации. Авторы заявления указали, что не исключают в том числе создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений.