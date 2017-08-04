Тосунян рассказал об условиях своего ухода из АРБ

Решение об отставке президента Ассоциации российских банков (АРБ) принимает съезд организации. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил нынешний глава АРБ Гарегин Тосунян, передает Rambler News Service.

«Это исключительно компетенция съезда. Съезд может свое мнение по этому поводу высказать», — приводит агентство его слова.

Ранее 4 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, поэтому еще ряд банков собирается покинуть ассоциацию. По данным издания, из АРБ могут выйти «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. Они перейдут в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.

Материалы по теме За бортом минус восемь Как нападки на Набиуллину привели к расколу в банковской среде

Как пишет газета, 18 августа должно состояться внеочередное собрание Ассоциации «Россия», на котором будет обсуждаться реформа организации. Принципиальный момент реформы — введение входного ценза для участников ассоциации с тем, чтобы она представляла интересы устойчивых банков.

17 июля крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации. Авторы заявления указали, что не исключают в том числе создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений.