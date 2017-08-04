«Коммерсантъ» сообщил о втором «исходе» банков из АРБ

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не захотел добровольно покинуть свой пост, поэтому ряд кредитных организаций собирается покинуть объединение вслед за восемью крупнейшими банками. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Из АРБ могут выйти банки «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк. Они перейдут в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.
По информации издания, 18 августа должно состояться внеочередное собрание Ассоциации «Россия», на котором будет обсуждаться реформа организации. Принципиальный момент реформы — введение входного ценза для участников ассоциации с тем, чтобы она представляла интересы устойчивых банков. «Безусловно, это затронет и нынешних участников "России", поэтому планируется установить переходный период. Например, если по истечении года участник не будет соответствовать критериям, то он покинет ассоциацию», — отметил собеседник издания.
17 июля Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, Бинбанк и Альфа-банк объявили о выходе из АРБ.
В кредитных учреждениях отметили, что эффективность работы ассоциации снижается, а конструктивный диалог внутри банковского сообщества заменяется многочасовыми речами. В тот же день Тосунян заявил, что не планирует покидать пост главы АРБ.