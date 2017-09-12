Показан самый мощный Jaguar в истории

Компания Jaguar Land Rover анонсирует новый XE SV Project 8, самый мощный Jaguar в истории бренда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», который присутствовал на презентации автомобиля во вторник, 12 сентября.

Прототип спортивного седана мощностью 600 лошадиных сил прошел испытания на трассе Нюрбургринг, Германия (Nürburgring Nordschleife). Он оснащен модифицированным пятилитровым двигателем V8 с нагнетателем. Также известно, что всего будет выпущено 300 автомобилей.

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«Сейчас очень подходящий момент для того, чтобы представить новый продукт SVO, который станет самым экстремальным суперкаром в истории Jaguar. Наша команда была одержима созданием автомобиля, который дарит самые захватывающие эмоции», — рассказал Джон Эдвардс, управляющий директор Jaguar Land Rover Special Operations.

8 сентября сообщалось, что компания Jaguar Land Rover представила прототип автомобиля будущего. Jaguar FUTURE-TYPE дает представление о том, как будут выглядеть машины марки после 2040 года.