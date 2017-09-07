Раскрыты секретные подробности оснащения нового Jaguar XJ

Компания Jaguar Land Rover представила модель XJ 2018 модельного года и раскрыла подробности его оборудования. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» представитель пресс-службы марки.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой Touch Pro и точкой доступа 4G Wi-Fi с возможностью подключения до 8 устройств. Среди других новинок — система автономного экстренного торможения Autonomous Emergency Braking и система распознавания пешеходов Pedestrian Detection. Кроме того, автомобиль оборудован системой контроля степени усталости водителя Driver Condition Monitor, выявляющей периоды малой или отсутствующей деятельности водителя, за которыми следуют резкие реакции, как четкий показатель усталости. В таком случае на дисплее будут отображаться многоступенчатые предупреждения, побуждающие водителя отдохнуть.

Автомобиль на российском рынке будет доступен в версиях с бензиновыми двигателями V6 и V8 мощностью соответственно 340 и 510 лошадиных сил и дизельным V6 мощностью 300 лошадиных сил; привод — полный либо на заднюю ось.

«Jaguar XJ — это самая большая модель в нашей линейке седанов, она сочетает визуальную мощь и изящество, которых клиенты ждут от флагманской модели. Любой, кто видит этот автомобиль, сразу же понимает, как хорошо на нем ехать и даже просто сидеть внутри. Филигранные внутренние и наружные детали придают владельцам и пассажирам ощущение, что их окружает что-то поистине особенное», — прокомментировал новинку Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.