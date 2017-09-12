Michael Kors выпустил коллекцию универсальных рюкзаков

Компания Michael Kors выпустила новую коллекцию рюкзаков Rhea и Kelsey. Об этом пресс-служба бренда сообщила корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

Отмечается, что аксессуары выполнены «в стиле непринужденного люкса», а благодаря своей универсальности они подойдут для ежедневной носки и выхода в свет. «Женственные и, в то же время, практичные аксессуары с карманами для кошелька, брелка, картхолдера и всего самого необходимого. Модели изготовлены из натурально кожи, нейлона. Цветовая палитра многогранна», — рассказали сами создатели новой линейки.

Фото: Michael Kors

В июле сообщалось, что Michael Kors приобрела люксовый британский обувной бренд Jimmy Choo.

Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан Майклом Корсом в 1981 году.