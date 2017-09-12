WSJ рассказала о кознях юристов Трампа в отношении его зятя

Юристы президента США Дональда Трампа пытались добиться отставки его зятя Джареда Кушнера с поста советника главы государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Поводом для этого стали сообщения о связях Кушнера с Россией. По данным издания, ряд адвокатов выражали обеспокоенность по поводу контактов зятя американского лидера с Москвой и несколько месяцев назад сказали об этом Трампу.

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Сотрудники Белого дома, ответственные за связи со СМИ, якобы стали готовить сообщения, объясняющие уход советника в отставку, передает ТАСС.

Однако хозяин Белого дома не захотел увольнять зятя, посчитав, что тот не сделал ничего предосудительного. Вскоре после этого команду юристов расформировали.

В частности, как отмечает издание, юристов беспокоили контакты Кушнера с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком в прошлом году. Помимо этого, они выражали озабоченность относительно того, что зять президента изначально не раскрыл информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, на которой Кушнер также присутствовал.