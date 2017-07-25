Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь отверг обвинения в сговоре между штабом американского лидера и Россией. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает CNN.

«Я хочу дать понять, что я не вступал в сговор с Россией и я не знаю никого в предвыборном штабе Трампа, кто был бы замешан в чем-то подобном», — сказал Кушнер на брифинге для журналистов после закрытых слушаний в сенатском комитете по разведке.

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Еще перед дачей показаний Кушнер заявил, что четыре раза контактировал с представителями России во время президентской кампании Дональда Трампа. Кушнер назвал эти встречи «малозначительными» и добавил, что не получал от представителей России никаких денег для финансирования собственного бизнеса и не имел никаких «ненадлежащих контактов».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.