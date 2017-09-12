Умер режиссер эротического триллера «Никогда не разговаривай с незнакомцами»

В Лондоне скончался британский режиссер и бывший худрук Королевского национального театра Питер Холл. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

Холлу было 86 лет. Он умер в окружении семьи в клинике Университетского колледжа Лондона.

В 2011 году режиссеру диагностировали деменцию.

Помимо Королевского национального театра, Холл руководил такими учреждениями, как «Роза» в районе Кингстон-апон-Темс в Лондоне и Королевская шекспировская компания на основе Шекспировского мемориального театра.

Питер Холл также выступил режиссером эротического триллера «Никогда не разговаривай с незнакомцами» 1995 года.

Холл — двукратный обладатель премии «Тони», лауреат Специальной премии имени Лоуренса Оливье и коммандор Ордена Британской империи.