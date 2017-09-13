Alberto Guardiani предложили новые правила формального стиля

Итальянский производитель Alberto Guardiani представил новую коллекцию мужской обуви осень-зима 2017. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

В новом сезоне бренд представил яркие модели, которые органично впишутся в повседневный гардероб современного мужчины. «Расслабленный стиль коллекции в полной мере компенсируется строгими стандартами производства, которыми так славится итальянский модный дом, и представляет собой совершенный союз эталонного качества, богатого наследия марки и оригинального прочтения формального дресс-кода», — рассказали создатели.

Общее настроение сезона продиктовано разнообразием материалов и отделки. В коллекции представлены модели, выполненные из дубленой, ламинированной и состаренной телячьей кожи, и дополненные деталями из кожи с эффектом питона и холщовой кожи с дублением.

В конце августа сообщалось, что Alberto Guardiani показал новую коллекцию — Onesoul. В линейку вошли парные кроссовки, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.