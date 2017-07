Экстравагантную обувь Alberto Guardiani покажут на выставке дизайна

Две знаковые модели обувного бренда Alberto Guardiani включены в экспозицию Национального центра декоративно-прикладного искусства в Линкольншире (Великобритания). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 24 июля.

Выставка The World is your dressing up box посвящена необычным образцам современного дизайна и пройдет с 22 июля по 8 октября 2017 года. Среди экспонатов будут представлены две знаковые модели Alberto Guardiani: модель LipsGck Heel, эффектные лодочки на высоком каблуке в форме тюбика губной помады, а также клоги Holly на массивной подошве, украшенной овчиной ярко-желтого цвета.

Фото: пресс-служба Alberto Guardiani

Вместе с двумя моделями Alberto Guardiani будут также представлены оригинальные аксессуары Леди Гаги, наряды Бьорк, головные уборы Стивена Джонса и ботинки с принтом Union Jack, принадлежавшие солистке Spice Girls Джери Холлиуэл.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани. В конце марта марка выпустила мужские ботинки Shark's Boot. Обувь на рифленой подошве представлена как в классическом варианте, так и в более неформальном спортивном стиле.