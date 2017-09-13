Верховный суд России освободил Apple Watch от таможенной пошлины

Верховный суд России удовлетворил жалобу Apple на действия Федеральной таможенной службы (ФТС), которая ранее приравняла Apple Watch к обычным часам, обложив их 10-процентной ввозной пошлиной, сообщает «Коммерсантъ».

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что умные часы — сложное устройство для передачи данных. Такие устройства освобождены от таможенных сборов.

В декабре 2015 года ФТС начала классифицировать Apple Watch как наручные часы. В связи с введением сбора устройство подорожало в рознице примерно на 15 процентов. Сообщалось также, что таможенники намерены распространить пошлину на умные часы других производителей — Samsung, LG и Sony.

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Решение ФТС Apple оспорила в суде, но проиграла в трех инстанциях. В результате была подана жалоба в Верховный суд, который принял сторону производителя гаджета.

Весной 2015 года Всемирная таможенная организация (ВТамО) признала умные часы от Apple, Samsung и Sony «машинами для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных». В ФТС же посчитали, что данные гаджеты являются наручными часами с оптико-электронной индикацией, и обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о единой классификации таких устройств.