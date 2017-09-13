СМИ сообщили об обострении отношений между ВСУ и украинскими радикалами

В зоне боевых действий в Донбассе обострились отношения между командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделениями добровольцев из украинских националистов и радикалов. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает «Страна».
В частности, командование регулярных сил жалуется на то, что добровольческие формирования не всегда подчиняются штабу АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в регионе).
«Проблемы с ними [добровольцами] существуют чисто психологического характера. Дело в том, что они рвутся в бой и позволяют себе совершенно непредсказуемые действия на передовой», — приводит издание высказывание одного из украинских офицеров.
По этой причине, как уверяет депутат Верховной Рады Оксана Корчинская, командиры ВСУ получили неофициальный приказ «давить и выгонять» добровольцев. «Мы едем в АТО воевать, а не сидеть тупо в окопах и ждать у моря погоды. Поэтому нас в штабах не любят и откровенно побаиваются. Делают вид, что нас здесь нет, но в случае, когда на "передке" нужно участие мотивированных бойцов, сразу вспоминают о нас», — рассказал один из бойцов добровольческого батальона.
Вместе с тем, по словам источника «Страны», командование ВСУ использует добровольцев в акциях, которые в случае неудачи можно списать на анархию в подразделениях националистов. По информации издания, на линии разграничения в Донбассе в настоящее время находятся около 1,5 тысячи добровольцев.
6 сентября сообщалось, что генерал ВСУ Петр Никитенко назвал бойцов добровольческого батальона «Донбасс» мародерами, бежавшими от ополченцев из-под Иловайска в 2014 году.
В апреле начальник штаба оперативного командования «Восток» украинской армии генерал Александр Красноок приказал убрать с палаток бойцов на Чугуевском полигоне флаги организации «Правый сектор» (ПС, в России признана экстремистской и запрещена).