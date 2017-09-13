В Боткинской больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту смерти москвича в приемном покое Боткинской больницы, который за четыре часа так и не дождался медицинской помощи. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка ведомства.

По ее словам, мужчина скончался еще 14 августа, но следственным органам о произошедшем стало известно только в среду, 13 сентября, при мониторинге социальных сетей и СМИ. По предварительным данным, москвич вызвал домой скорую помощь.

«Врачи поставили потерпевшему диагноз "двусторонняя пневмония" и в сопровождении жены отвезли в приемный покой Боткинской больницы. Туда он поступил около полудня, а в 16:05 врачи констатировали его биологическую смерть. При этом супруга москвича утверждает, что все это время врачи Боткинской больницы отказывались ускорить процесс госпитализации пациента», — рассказала Иванова.

По данному факту начата доследственная проверка. Представитель СКР уточнила, что уже назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить степень вины медиков и дать оценку порядку госпитализации тяжелых больных в приемном отделении ГКБ имени Боткина.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что вечером в среду, 13 сентября, следователи изъяли в Боткинской больнице всю документацию, касающуюся данного случая. «Врачи оформили документацию таким образом, что из нее следует — пациенту оказывалась вся необходимая помощь, и он сразу был доставлен в реанимацию, где скончался. Но эти данные противоречат показаниям родственников», — уточнил собеседник редакции.