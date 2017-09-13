Азербайджанец организовал секс-туры на Украину под видом научных конференций

Гражданин Азербайджана организовал секс-туры на Украину для жителей Турции под видом научных конференций. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
«Их [иностранцев] встречали в аэропортах Запорожья, Харькова и перевозили в Днепр (...). По желанию иностранцев, девушек им привозили по месту поселения или везли до места, где мужчины могли выбрать девушек, с которыми желают провести секс-тур», — рассказал заместитель начальника отдела управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Роман Захаров.
Стоимость тура составляла несколько тысяч долларов. Граждане Турции, которые пользовались такой услугой, обычно приезжали на Украину отдохнуть на выходные. Организатору данного бизнеса после задержания было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье «Сводничество».
В апреле депутат Киевсовета Алексей Давиденко высказал мнение, что Украина и, в частности, столица страны стали популярным направлением для секс-туристов из Турции. «Не хочу, чтобы моя страна и мой город превращались в мекку дешевого секс-туризма!» — заявил депутат.
В начале марта в Киеве прошла акция работниц секс-индустрии, протестовавших против штрафов за занятие проституцией. В мероприятии участвовали несколько десятков человек.