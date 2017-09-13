Глава Еврокомиссии исключил членство Турции в ЕС в ближайшем будущем

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал причины, по которым Турция в ближайшей перспективе не сможет стать членом Евросоюза. Об этом он рассказал во время ежегодного обращения в Европарламенте. Текст выступления доступен на сайте Еврокомисии.

По словам Юнкера, кандидаты на вступление должны обеспечить верховенство права, справедливость и основные права человека. «Это исключает членство Турции в ЕС в обозримом будущем», — заявил он.

Материалы по теме Эрдоган, нацизм и апельсины Турецкий президент обращается к диаспоре в Европе и раскалывает ЕС

Юнкер также напомнил, что в турецких тюрьмах находятся оппозиционные журналисты, которые осмелились критиковать власти и потребовал их освобождения.

«Прекратите оскорблять наши государства-члены, сравнивая их лидеров с фашистами и нацистами. Европа — это континент зрелых демократий», — потребовал глава Еврокомиссии.

21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с «фашистской и жестокой» Европой. «Эта Европа — как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая», — пояснил свою точку зрения политик.