Польских металлистов обвинили в групповом изнасиловании фанатки в США

Четверым польским музыкантам из метал-группы Decapitated, задержанным 9 сентября полицией Лос-Анджелеса (США) по подозрению в похищении женщины, предъявлено обвинение в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Pitchfork в среду, 13 сентября.

Металлистов задержали после того, как пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, что ее удерживали в гастрольном автобусе Decapitated. Инцидент, по ее словам, произошел в городе Спокан, штат Вашингтон. Сотрудники местных правоохранительных органов обратились к коллегам из Лос-Анджелеса за помощью. Поляков, направлявшихся в штат Аризона на новый концерт, удалось поймать.

В иске, поданном в суд, женщина утверждает, что участники коллектива пригласили ее с подругой выпить в гастрольный автобус после концерта в Спокане. В машине до нее начал домогаться барабанщик Decapitated Михал Лусейко. После этого фронтмен группы Рафал Пиотровский зашел вместе с ней в туалет, где принялся раздеваться. Когда женщина попыталась вырваться, певец схватил ее, а затем все члены группы по очереди изнасиловали ее.

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Отмечается, что подруга пострадавшей покинула автобус металлистов после того, как Пиотровский предложил ей оральный секс и толкнул ее на пол, услышав отказ. Женщина села в машину и уехала, оставив свою подругу с музыкантами.

Пострадавшая подчеркнула, что не может определить, сколько времени провела с металлистами. Ее вынесли из автобуса в трех километрах от места, где проходил концерт, после чего она вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что члены группы дали разные показания относительно произошедшего.

Decapitated была сформирована в 1996 году. В их дискографии семь студийных альбомов.