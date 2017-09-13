Силовые структуры
 

Из-за правонарушений перед выборами возбуждено десять уголовных дел

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Российскими правоохранительными органами было возбуждено десять уголовных дел по допущенным во время избирательной кампании 2017 года правонарушениям. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

14 августа в Пермском крае начато расследование по факту представления кандидатом в муниципальные депутаты поддельного диплома об образовании, претендент на выборную должность была снята с регистрации.

Тремя днями позже в правоохранительные органы Свердловской области поступила жалоба на то, что неизвестный взломал дверь и похитил агитационные материалы. Схожий инцидент произошел в Сахалинской области, где были похищены баннеры. Там же секретарь отделения «Коммунистов России» сообщил о похищении почти пяти тысяч карманных календарей с партийной символикой. По этим фактам были возбуждены дела по статье «Кража».

Мэр Пскова Иван Цецерский сообщил в полицию о распространении листовок, на которых содержалась информация, порочащая его честь и достоинство. Правоохранителями была проведена проверку, возбуждено уголовное дело по факту клеветы.

В конце августа был задержан глава участковой избирательной комиссии московского района Филевский парк, систематически предоставлявший квартиру наркоманам, ему грозит уголовное наказание за организацию наркопритона.

В Крыму неизвестный ночью запустил световую ракету во двор доверенному лицу кандидата в депутаты Госсовета республики, в отношении злоумышленника расследуется дело о хулиганстве.

В Красноярском крае произошел поджог помещения, которое арендовал представитель «Единой России», было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.

Также оперативники выяснили, что глава госпредприятия в Удмуртии, по совместительству депутат Госсовета республики и кандидат в новый состав этого органа, является взяточником. Подозреваемый был допрошен и задержан правоохранителями.

В Ленинградской области неизвестные предприняли попытку подкупа избирателей, предлагая 1 тысячу рублей за голосование в пользу одного из кандидатов.

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