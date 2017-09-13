Шведы предложили ходить на работу и в спортзал с одним и тем же рюкзаком

Шведский бренд аксессуаров Thule представил линию универсальных рюкзаков Thule Vea, которые можно использовать для походов в спортзал и работы в офисе. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

Специальные отсеки позволяют хранить профессиональное оборудование, гаджеты и документы отдельно от вещей для занятий фитнесом. Специальное отделение предназначено для ноутбука и документов, внешний потайной карман с плисовой подкладкой

— для смартфона, эластичный внутренний карман — для обуви и сменной одежды, сетчатые отделения — для мелочей. Новинки представлены в двух размерах и трех цветах — черном, темно-изумрудном и синем.

Фото: пресс-служба Thule 1 /5

Компания Thule основана в Швеции в 1942 году, штаб-квартира фирмы располагается в городе Мальме. Производит багаж, аксессуары, автомобильные багажники и детские коляски. Зимой 2017 года компания представила новую коллекцию чемоданов-трансформеров под названием Subterra.