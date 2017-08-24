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Американцы обеспечат активных путешественников чемоданами

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Компания American Tourister представила новую коллекцию багажа — Sonic Surfer. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 24 августа.

Чемоданы и сумки выполнены из плотной меланжевой ткани с прострочкой. По словам представителей марки, они подойдут активным путешественникам, которые ценят надежность и комфорт.

Все модели обснащены специальными замками TSA. Ожидается, что в продаже новинки появятся в октябре, цены на них пока не названы.

В начале августа 2017 года марка показала специальную коллекцию сумок и портфелей к началу нового учебного года. Линейка под названием The Cars III включает в себя чемодан размера ручной клади с пластиковой лицевой стороной, два рюкзака, а также пенал для канцелярских принадлежностей. Все модели украшены красочными принтами с изображениями героев мультфильма «Тачки».

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