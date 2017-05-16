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Шведы предложили молодым родителям мультиспортивные коляски

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Шведская марка Thule новую линейку мультиспортивных и велосипедных колясок Thule Chariot. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая. По словам представителей компании, эти коляски предназначены для активных родителей.

Они дают возможность наслаждаться активным отдыхом с одной коляской вне зависимости от сезона — велосипедные и пешие прогулки, бег или катание на лыжах. В коллекцию вошли четыре модели: Thule Chariot Sport, Thule Chariot Cross, Thule Chariot Lite и Thule Chariot Cab. Цены на них пока не называются.

Компания Thule основана в Швеции в 1942 году, штаб-квартира фирмы располагается в Мальме.

Одна из новинок марки — коллекция багажа для российских бизнесменов, которая получила название Subterra. Линейка разработана специально для путешественников, которые часто ездят в деловые поездки. Некоторые модели чемоданов представляют собой трансформеры, которые с легкостью превращаются в две отдельные сумки, например, в случае перевеса. Рюкзаки помещаются на рукоять чемодана с помощью специального ремешка.

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